Près de 400 000 $ investis dans la façade de l’église de Saint-Pascal

Des travaux majeurs débuteront en avril sur la façade de l’église de Saint-Pascal. On attaquera des travaux de restauration de la maçonnerie.

C’est en 2019 que les marguilliers ont constaté que la maçonnerie se dégradait. Comme les coûts s’avéraient assez élevés, une demande de subvention a alors été effectuée, mais a été refusée. Deux ans plus tard, une nouvelle demande au Patrimoine religieux a été effectuée, cette fois avec succès. La Fabrique a obtenu une aide de 245 000 $ et déboursera 105 000 $.

« On parle du rejointement complet de la maçonnerie des façades avant et latérales et des trois façades du clocher, réparation de solins et des tôles de corniches et la réfection du plancher de la chambre des cloches », résume Nicole Barbeau, présidente du conseil de la Fabrique.