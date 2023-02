Près de 800 000 $ pour deux musées du Kamouraska

La députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina annonce au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région de l’Outaouais, M. Mathieu Lacombe, l’attribution de 4,3 M$ à dix institutions muséales agréées du Bas-Saint-Laurent pour la période 2022-2025.

L’aide financière octroyée à ces institutions dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM) permet d’appuyer les organismes dans l’accomplissement de leur mission et la réalisation de leur plan d’action, notamment par la mise en valeur de leurs collections et thématiques, la diversification de leur programme d’activités éducatives et culturelles et le développement de leur offre aux visiteurs.

Au Kamouraska, les musées qui bénéficient de cette aide financière sont le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation à La Pocatière pour une somme de 603 080 $, et la Maison Chapais de Saint-Denis-De La Bouteillerie avec un montant totalisant 191 940 $.

Source : Cabinet du ministre de la Culture et des Communications