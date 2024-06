Prévention des risques liés à la chaleur

En cette période estivale, le temps chaud peut représenter un danger pour la santé et la sécurité des travailleurs qui effectuent une tâche physique, à l’intérieur comme à l’extérieur. Pour prévenir des accidents graves ou même mortels, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite les employeurs à identifier, à corriger, et à contrôler les risques liés au travail à la chaleur, et à se doter d’une procédure pour préparer adéquatement leur milieu de travail aux épisodes de chaleur.

Depuis 2019, la CNESST a enregistré trois décès et 177 lésions professionnelles attribuables au travail à la chaleur. Les personnes les plus touchées sont les hommes de 20 à 54 ans, qui cumulent 75 % des lésions totales.

Les signes et les symptômes à surveiller

Les températures chaudes peuvent provoquer la déshydratation et des malaises, dont des coups de chaleur, qui peuvent se présenter notamment sous la forme d’étourdissements, d’une perte d’équilibre ou d’une perte de conscience, et qui peuvent même, dans certaines circonstances, provoquer le décès de la personne. Des propos incohérents et une fatigue inhabituelle sont aussi des signes à surveiller.

Les premiers symptômes peuvent être subtils, et l’état de la personne peut rapidement s’aggraver. Aux premiers indices d’un malaise lié à la chaleur, on doit prévenir le secouriste et la personne responsable afin qu’ils appliquent les mesures appropriées.

Mesures de prévention

Les principales mesures de prévention à appliquer sont d’ajuster le rythme de travail en fonction de la température, d’assigner un travail plus léger pour les périodes les plus chaudes, et de remettre à plus tard ou à une période plus fraîche de la journée les tâches physiques non essentielles. Il faut aussi accorder suffisamment de pauses aux travailleurs, et voir à ce qu’ils prennent ces pauses dans des endroits frais, climatisés ou à l’ombre.

Les travailleurs doivent avoir de l’eau fraîche en quantité suffisante. Il faut aussi assurer une surveillance des symptômes chez eux, informer tous les acteurs du milieu des risques, des mesures de prévention, des signes et symptômes des malaises attribuables à la chaleur, et des façons de prodiguer les premiers secours.

Les travailleurs doivent appliquer les mesures de prévention établies, et porter une attention particulière à leur état général et à celui de leurs collègues. Pour en savoir plus, consultez le site Web de la CNESST à cnesst.gouv.qc.ca/chaleur. La CNESST recommande aux employeurs de consulter le guide La planification des travaux en prévision des vagues de chaleur.

Source : CNESST