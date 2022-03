Prévention en matière d’alcool : Des agents dans les écoles deux fois par année

« Il y a des ateliers avec des thèmes. Exemple, en 1re secondaire, on parle plus d’habiletés sociales et de résolutions de problème, alors qu’en 3e secondaire, on parle d’alcool et de cannabis. On va plus loin en 4e et 5e secomdaire en parlant des risques associés à la consommation tout en ayant l’idée de repousser la première consommation le plus tard possible » explique Camille Durand, agente de prévention en toxicomanie à La Montée. Il y a des façons de parler de consommation pour ne pas la banaliser tout en étant honnête sur les effets. »