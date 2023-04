Prix du patrimoine : Appel de candidatures pour deux nouveaux volets

En 2022, Culture Bas-Saint-Laurent (CBSL) a relancé les Prix du patrimoine dans la catégorie « restauration et sauvegarde du patrimoine bâti ». Cette année, CBSL tient à souligner et faire rayonner les initiatives qui contribuent à relier les communautés à leurs patrimoines avec les prix Médiation du patrimoine. Dorénavant, les Prix du patrimoine seront remis en alternance dans ces deux catégories, « restauration et sauvegarde du patrimoine bâti » et « médiation du patrimoine ». Il s’agit donc d’une toute nouvelle reconnaissance pour mettre en lumière des projets et des personnes qui ont eu un apport remarquable en médiation du patrimoine en deux volets : Projet et Action. Pour connaître les types de projets admissibles et les autres critères d’évaluation dans chacun de ces deux volets, rendez-vous au culturebsl.ca.

Source : Culture Bas-Saint-Laurent