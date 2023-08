Problématique d’eau à Saint-Pascal : La situation devrait rentrer dans l’ordre sous peu

La Ville de Saint-Pascal a confirmé en conférence de presse le 21 août que la situation devrait rentrer dans l’ordre entre mercredi et vendredi de cette semaine à l’usine de filtration d’eau, à la suite du bris survenu la semaine dernière.

Rappelons que la Ville de Saint-Pascal était déjà prise avec une problématique d’approvisionnement en eau depuis le 11 août, au point où elle avait demandé aux citoyens et aux entreprises de diminuer leur consommation.

Le bris survenu le 16 août en journée à une pompe de l’usine de traitement des eaux, en raison des pluies diluviennes s’étant abattues sur la région, est venu fortement compliquer la donne.

La situation a par ailleurs été jugée suffisamment critique pour demander l’aide de la Ville de Rivière-du-Loup afin que celle-ci procure de l’eau à Saint-Pascal. D’autres municipalités du Kamouraska, dont La Pocatière, ont également contribué.

Impossible à prévoir

Selon Jean Langelier, directeur général de la Ville de Saint-Pascal, il était impossible de prévoir que la pompe concernée lâche en cours de route puisque celle-ci a techniquement une durée de vie de 40 ans. Qui plus est, il s’agit d’une pompe spécialisée très onéreuse qui ne se retrouve pas dans les quincailleries de la région, ce qui explique le délai de remplacement de cette dernière.

« Nous n’avions aucun signe apparent que la pompe en question se brise en cours de route et, en raison de la complexité de ce type d’installation, nous ne pouvions pas en avoir une de rechange sous la main », a-t-il mentionné.

Quant à la mairesse, Solange Morneau, elle invite toujours la population et les entreprises sur son territoire à diminuer leur consommation en eau potable, le temps que la situation revienne à la normale.

« La réserve d’eau potable est sécuritaire et la situation à l’usine de traitement d’eau est stable, mais toujours fragile. Je vous demande encore de ne pas consommer l’eau, puisqu’elle ne peut pas être consommée directement ni même bouillie. Je demande toujours la participation de la population, car il est inacceptable, dans la situation présente, de voir certaines personnes arroser leurs gouttières de maison. S’il vous plaît, vous savez comme moi que l’eau est une ressource naturelle importante de la vie, alors je vous demanderai votre collaboration », a-t-elle déclaré dimanche, sur la page Facebook de la Ville de Saint-Pascal.

En somme, il est toujours demandé de ne pas de laver sa voiture, de faire moins de vaisselle et de lessive, de ne pas arroser sa pelouse et, idéalement, de ne pas prendre de bains, et ce, jusqu’à avis contraire.

À noter que le centre de distribution d’eau potable sera ouvert de 16 h à 19 h, minimalement jusqu’à mercredi.