Procès pour meurtre: la défense ne présentera pas de témoignage

Les avocats de Denis Picard, accusé du meurtre de Colette Émond de La Pocatière, ont annoncé mercredi matin qu’ils ont décidé de ne pas présenter de preuve en défense, donc aucun témoignage.

Des admissions préalablement faites ont été dites par la juge aux 14 jurés. L’identité de Denis Picard a été admise, la date et l’endroit de l’infraction et le fait que Picard a commis un acte illégal et que l’acte illégal a causé la mort de Colette Émond.

Les plaidoiries seront faites dans la journée de jeudi.

Des directives seront par la suite données aux membres du jury pour leurs délibérations.

Rappelons que le procès de Picard a débuté le lundi 15 mars. La couronne a fait entendre 15 témoins qui ont été contre-interrogés par la défense.

Colette Émond est décédée suite à des coups à la tête et au visage dans la chambre de son appartement de la 4e avenue à La Pocatière le 5 juin 2017.