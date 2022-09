Projet de troisième lien à l’est : positif selon le candidat conservateur

Le candidat conservateur dans Côte-du-Sud, Frédéric Poulin, a réagi aux propos du candidat libéral Sylvain Lemieux et de l’ancien député libéral de la région, Norbert Morin, qui ont ouvertement contredit leur cheffe Dominique Anglade.

Les deux hommes se sont dit favorables au projet du PCQ en ce qui concerne le troisième lien, c’est-à-dire deux ponts et une autoroute sur l’île d’Orléans. Monsieur Poulin se dit surpris et amusé par cette déclaration.

« Quoi qu’en dise le candidat libéral, il sera toujours pieds et poings liés à son parti, qui est clairement opposé au troisième lien. Il aurait dû se renseigner sur le programme du parti avant d’y adhérer. S’il le désire, il est le bienvenu au Parti conservateur du Québec. Les libéraux n’ont aucune crédibilité dans ce dossier, ni dans aucun autre des dossiers qui touchent réellement notre région. Ils sont prêts à dire n’importe quoi pour aller chercher des votes », a dit Frédéric Poulin.

Il estime que le troisième lien est indispensable pour la région, et les impacts positifs sont nombreux : ce projet permettrait de réduire le temps pour se rendre de Montmagny à Québec, le faisant passer de 45 à 30 minutes, d’attirer les familles, le développement des affaires pour les entrepreneurs, et une circulation fluide.

Quant au projet de tunnel sous-fluvial de la CAQ, Frédéric Poulin considère le projet irréaliste, n’y voyant qu’un stratagème pour embobiner les électeurs et de l’improvisation. Selon lui, la formation politique de François Legault fait miroiter une promesse qu’elle n’a déjà pas su tenir.

« La CAQ dit tout et son contraire. Elle a présenté un gros tunnel, un petit, à quatre voies, finalement à deux voies, c’est du grand n’importe quoi! En plus d’être extrêmement coûteux, on ne verra jamais le bout de ce projet-là », affirme le candidat conservateur.

Le projet de ponts reliant les deux rives en passant par l’île d’Orléans est le plus logique et le plus efficace, moins long à construire et à coûts beaucoup moindres qu’un tunnel, estime-t-il. C’est une solution qui profitera à tout le monde et donnera de l’oxygène aux régions à l’est.

« Quand on veut développer une région, il faut faire preuve de courage politique. À force de tourner en rond depuis plus de 10 ans, on risque de se retrouver sans aucune alternative ni à l’est ni à l’ouest, vu la désuétude des ponts actuels. En tant que futur député, jamais je n’accepterai ça! », conclut-il.