Un lancement de campagne électorale en cinq points pour Frédéric Poulin

C’est devant de nombreux membres et de sympathisants que Frédéric Poulin, candidat pour le Parti conservateur du Québec en Côte-du-Sud, a présenté sa plateforme électorale en vue de l’élection du 3 octobre prochain.

Les priorités sont : la santé, l’ITAQ, le réseau cellulaire, la pénurie de main-d’œuvre et le Complexe culturel et sportif en santé durable.

« On est en droit de s’attendre à des services adéquats et égaux sur tout notre territoire, et ce, en tout temps. Je veux favoriser des services près du monde, une médecine familiale accessible à tous, des services de spécialités pour nos deux hôpitaux, le développement et le financement équitable des services de soutien à domicile, des services communautaires et de nos paramédics. Il n’est pas normal d’avoir plus de chance de survie à un infarctus à 11 h à Saint-Jean-Port-Joli ou les environs que pour le même patient à 23 h, faute d’avoir les budgets nécessaires qui permettent la conversion des horaires à l’heure et d’assurer la sécurité de toute une population », d’indiquer Frédéric Poulin. La décentralisation du système de santé, instaurer de la concurrence entre les différents établissements et additionner la contribution du secteur privé viennent ajouter à la performance du réseau, estime-t-il.

« Nous devons faire de l’ITAQ et de La Pocatière la « Silicone Valley » de l’agriculture, et qu’elle soit reconnue comme le pôle important qu’elle est pour tous. Nous devons travailler avec les fermes de la région afin d’en faire des laboratoires scolaires, et consolider la mission de cette institution. Il n’y a aucun doute, l’école de médecine vétérinaire doit être à La Pocatière. Il faut obtenir le financement du projet dans le bon programme afin d’assurer les montants récurrents à son entretien, et s’assurer d’obtenir une entente de principe pour le volet culturel, afin de rendre les dépenses admissibles au cours de l’étape de la conception. Il faut se préparer à développer un projet de même nature à La Pocatière. Je souhaite que d’ouest en est, les gens retrouvent en Côte-du-Sud un panier de services qui corresponde aux attentes des parents pour leurs enfants, afin d’attirer et de garder les familles dans notre milieu », souhaite monsieur Poulin.

Il est impératif de compléter la couverture du réseau cellulaire et internet en Côte-du-Sud. Beaucoup d’endroits ont un déficit de couverture. Les ressources nécessaires doivent être accessibles, à un coût raisonnable et permanent pour tous les utilisateurs. Aussi, la pénurie de main-d’œuvre est telle que les entreprises subissent les contrecoups en réduisant leurs opérations. Un gouvernement du Parti conservateur du Québec propose d’augmenter le crédit d’impôt au prolongement de carrière des travailleurs d’expérience, et diminuera progressivement les taxes sur la masse salariale pour les ramener à la moyenne canadienne.

Source : Frédéric Poulin, candidat du Parti conservateur