Projet-pilote pour un statut de destination mycotouristique

Pour les deux prochaines années, la MRC de Kamouraska bénéficiera de l’expertise de la Société du réseau ÉCONOMUSÉE® (SRÉ) pour élaborer les composantes d’une destination mycotouristique pour la région, dans le cadre d’un projet-pilote.

Ce projet-pilote, mené en collaboration avec Promotion Kamouraska, permettra de mettre en avant les artisans locaux sous le concept DESTINATION — une expérience touristique développée par la SRÉ au sein de sa marque Artisans à l’œuvre. Le but de cette initiative étant d’accompagner les entreprises locales dans le développement de leurs attraits mycotouristiques et de penser à la mise en marché de leurs produits.

Actuellement, le réseau international chapeauté par la SRÉ compte plus de 110 artisans-entrepreneurs au Québec, ailleurs au Canada et à l’international. En 2019, la SRÉ a créé de nouveaux concepts touristiques parmi lesquels figure le concept DESTINATION. Le projet du Kamouraska misera sur le thème du champignon et se déploiera dans divers lieux, entreprises et organisations.

« La Société du réseau ÉCONOMUSÉE® détient une expertise importante pour la mise en valeur des attraits touristiques et des produits. Leur équipe est essentielle pour nous appuyer dans cette démarche qui vise non seulement à faire du Kamouraska une destination mycotouristique reconnue et qui vise aussi à faire rayonner nos entrepreneurs, accroître le nombre de visiteurs dans notre région et stimuler notre économie, pour ne nommer que cela », souligne le préfet élu, M. Sylvain Roy.

« Je suis très heureux de notre nouvelle collaboration avec la MRC de Kamouraska et la mise en avant du concept DESTINATION développé sous notre marque expérience Artisans à l’œuvre. Ce projet pilote sera bénéfique pour les artisans locaux et fournira une expérience unique aux visiteurs de la région du Kamouraska. Nous avons hâte de mettre à profit nos 30 ans d’expertise dans l’accompagnement des entreprises locales et de créer une DESTINATION privilégiée pour tous », déclare Carl-Éric Guertin, directeur général de la SRÉ.

Source : MRC de Kamouraska