Projet Signature innovation de la MRC de L’Islet : Un bilan mi-parcours emballant

La MRC de L’Islet a présenté le bilan mi-parcours de son projet Signature innovation à la population et aux acteurs du milieu. Les démarches réalisées jusqu’à présent ont permis l’édification d’un circuit de huit cafés culturels, le soutien au démarrage de trois unités mobiles de diffusion et de médiation culturelle, le coup d’envoi du projet Écho, ainsi que l’évaluation de stratégies à mettre en place afin de mieux soutenir la pratique artistique professionnelle sur son territoire.

La mise en place du Fonds de soutien aux cafés culturels, une enveloppe de près de 225 000 $, a soutenu l’implantation de huit lieux de rassemblement populaire inclusifs dans la MRC de L’Islet. Chacun de ces cafés culturels possède une identité et une couleur qui lui sont propres, offrant des programmations variées à la collectivité. Le réseau de cafés culturels bénéficie également de l’appui de la MRC de L’Islet pour une promotion commune, et éventuellement un calendrier d’activités en ligne.

Trois nouveaux projets de médiation et de diffusion culturelle, sous forme d’unités mobiles, verront le jour d’ici l’été 2025 sur le territoire. Une somme de 100 000 $ a été investie via le Fonds d’appui aux caravanes créatives. Les promoteurs retenus sont la municipalité de Saint-Aubert, l’organisme Terra terre solutions écologiques, ainsi que JSV.Art. Chacune de ces unités mobiles proposera des expériences culturelles innovantes et créatives.

Le projet Écho consiste en l’aménagement de trois sites extérieurs qui se métamorphoseront en escales artistiques où résonnent communauté et territoire, et qui accueilleront la tenue d’activités de médiation culturelle intimes, en plus d’être librement fréquentés par les visiteurs ponctuels et curieux de vivre une immersion artistique en plein air.

Soutenir la pratique artistique

La MRC de L’Islet a également réalisé un diagnostic en collaboration avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton, dans le but d’identifier les stratégies à mettre en place pour soutenir la pratique artistique professionnelle. Parmi les stratégies présentées, celle de fédérer l’intelligence collective par l’utilisation d’espaces communs de cocréation et de mutualisation de ressources humaines et matérielles a été retenue.

À la demande du milieu, un répertoire Web comprenant l’ensemble des acteurs culturels du territoire a été créé et mis en ligne au printemps dernier. Appelé le Portail culture (www.regionlislet.com/portailculture), cet outil a été présenté en primeur aux artistes et organismes lors de l’événement RencART, afin qu’ils puissent s’y inscrire gratuitement et garnir ledit répertoire.

La mise en œuvre de Signature innovation est rendue possible grâce à un partenariat entre le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et la MRC de L’Islet. Un montant de 1 076 750 $ sera accordé par le ministère à ce projet dont le déploiement est prévu jusqu’en 2025. La MRC, quant à elle, y contribuera pour un montant de 269 188 $ provenant du Fonds régions et ruralité, une enveloppe qui lui est confiée par le MAMH pour lui permettre de financer des initiatives structurantes jugées prioritaires pour son développement.

Source : MRC de L’Islet