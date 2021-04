Qualité de l’air : Taux acceptable dans 88,5 % des établissements de Côte-du-Sud

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud a réalisé des tests sur la qualité de l’air dans l’ensemble de ses établissements. Les résultats ont préalablement été transmis au ministère de l’Éducation et sont disponibles sur le site Internet afin que la population puisse y avoir accès. À la lumière des tests effectués dans 174 classes, 88,5 % des établissements obtiennent un taux acceptable des concentrations de CO2 inférieures à 1500 ppm.

Rappelons que le ministère de l’Éducation juge acceptables des concentrations de CO2 inférieures à 1500 ppm, bien que les centres de services scolaires soient invités à cibler des taux sous les 1000 ppm. Pour chacune des classes, les taux de CO₂ ont été mesurés à trois reprises durant une période de cours, soit avant le début du cours et au milieu. Un troisième échantillonnage a été effectué vingt minutes après l’ouverture des fenêtres ou de la porte. Lorsque le résultat est de plus 1500 PPM, des actions doivent être prises dans le mois suivant et lorsqu’elles atteignent 2000 ppm, des actions doivent être prises dans un délai d’une semaine.

Afin d’assurer la meilleure qualité de l’air dans les classes, les membres du personnel ont été invités à appliquer toutes les mesures prescrites. Dans le cas des établissements disposant d’une ventilation mécanique, le centre de services scolaire s’est assuré de son bon fonctionnement et de son efficacité. Dans le cas des établissements avec une ventilation naturelle, les mesures suivantes sont mises en place :

Améliorer et renforcer l’application des protocoles d’ouverture des fenêtres ;

Mettre en place un processus de vérification de l’ouverture des fenêtres ;

Augmenter la fréquence et la durée des périodes d’ouverture des fenêtres ;

Profiter des périodes entre les plages d’enseignement pour ouvrir les fenêtres et les portes ;

Maintenir au moins une fenêtre ouverte ou entrouverte durant les cours, si possible.

Une série de tests seront planifiés à nouveau dans les classes en dépassement afin de nous assurer de l’efficacité des mesures mises en place. M. Jean-Marc Jean, directeur général, profite de la publication de ses résultats pour souligner que : « la qualité de l’air dans nos établissements est une priorité puisqu’elle influence la santé et la sécurité des élèves et des membres du personnel, notamment en temps de pandémie. Les résultats sont rassurants dans la grande majorité des classes et les mesures sont appliquées avec rigueur pour assurer le meilleur environnement possible. »