Quand l’art et la terre se rencontrent

Le 22 mars prochain, le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation dévoilera le projet Champs d’artistes, une initiative de La Boîte interculturelle qui tisse des liens entre artistes issus de la diversité et professionnels du monde agricole.

« En unissant ces deux mondes, le projet met en lumière le potentiel de la collaboration pour créer un impact durable non seulement dans le domaine de l’art, mais aussi dans la façon dont nous interagissons avec notre environnement et notre communauté », souligne Nathalie Lévesque, fondatrice et directrice générale de La Boîte interculturelle.

Lancé en juillet 2024, Champs d’artistes a permis le jumelage de six artistes à six acteurs du monde agricole ou de domaines connexes tels que l’herboristerie. Pendant deux jours, ces duos ont partagé leur quotidien, échangé leurs savoirs, et inspiré la création d’œuvres originales. Les rencontres, filmées aux quatre coins du Québec — de Saint-Roch-des-Aulnaies à Odanak, en passant par Lejeune et Saint-Adelphe —, témoignent de la richesse des échanges entre culture et agriculture.

L’artiste peintre Lucero a immortalisé ces instants en réalisant des toiles inspirées de chaque duo, tandis que Sarah Khilaji, artiste de la parole, a mis en mots les récits de ces rencontres. L’ensemble des œuvres et des témoignages est désormais réuni dans un livre numérique, accessible sur le site web de La Boîte interculturelle.

Le vernissage du 22 mars, prévu de 15 h à 17 h, offrira une occasion unique de découvrir ces œuvres et d’explorer la relation profonde qui unit l’humain à la terre. Plus qu’une simple exposition, Champs d’artistes ouvre le dialogue entre deux univers, et met en lumière la diversité culturelle qui façonne le paysage québécois.