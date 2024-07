Quand terroir et détente se côtoient

La Place de l’Expo présente une nouvelle formule de marché public durant la haute saison estivale : les Marchés apéros du jeudi.

« Le premier Marché apéro du jeudi, qui a eu lieu le 4 juillet dernier, nous a démontré l’intérêt de la population et des visiteurs du Kamouraska pour ce marché public en plein cœur de la semaine », confirme Jean-Philippe Grenier, chargé de projets à la Ville de Saint-Pascal. Cette formule permet à la fois de dynamiser le site de Place de l’expo, et de renforcer les habitudes des gens à privilégier les produits d’ici.

Ce concept unique et convivial aura encore lieu les 1er, 15 et 29 août, de 17 h à 20 h. L’objectif de ces Marchés apéros est de permettre aux gens de profiter d’un marché public en prévision de leurs repas de fin de semaine. Le tout dans une ambiance décontractée et conviviale.

Venez découvrir nos producteurs locaux avec ces petits marchés publics diversifiés du jeudi soir, où vous pourrez savourer un apéritif ainsi que des plats préparés sur place, tout en faisant le plein de produits du terroir avant le week-end.

À titre de rappel, le site de la Place de l’Expo, qui comprend un marché public intérieur et extérieur (le Marché de l’Expo) et un atelier (Atelier des savoirs Desjardins), est situé au 700, rue Taché à Saint-Pascal. Ce nouvel espace public a vu le jour en 2023 grâce à une collaboration de la Société d’agriculture du comté de Kamouraska et de la Ville de Saint-Pascal.

Pour plus de détails sur les exposants, les activités culturelles et la programmation d’ateliers, consultez la page Facebook du Marché de l’Expo, ainsi que le tout nouveau site Internet placedelexpo.com

Source : Ville de Saint-Pascal