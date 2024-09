Quatre décennies au service des jeunes de Saint-Pascal

La Maison des jeunes de Saint-Pascal célèbre 40 ans d’engagement auprès de la jeunesse locale. Un jalon important dans l’histoire de cette institution qui a su évoluer et s’adapter aux besoins des jeunes de 11 à 17 ans.

« À l’époque, les jeunes faisaient des mauvais coups dans le village. L’idée était de les rassembler dans un même lieu pour les éduquer et prévenir ces actes », explique Caroline Beaulieu, responsable de l’animation. C’est ainsi qu’en 1983 est né le Refuge du montagnard, sous l’impulsion de Jean-Yves Fernandez, alors organisateur communautaire au CLSC. Avec le soutien de Rose-Hélène Bouffard, alors directrice de l’école Marguerite-Bourgeois, l’organisme a pu s’installer gratuitement au sous-sol de l’école.

Mme Bouffard est devenue la première présidente de la Maison des jeunes. En 2005, la Commission scolaire a décidé que l’organisme devait déménager. Après une mobilisation populaire, la Maison s’est installée en 2007 à son emplacement actuel, dans les locaux de l’ancien CLSC. L’endroit est coloré, vaste et accueillant, avec notamment des tables de billard et de ping-pong, de même qu’un baby-foot.

« C’est 40 ans d’existence dans le milieu. Le premier, le refuge du montagnard en 1983, est devenu Quartier Jeunesse 95 en 2024 », ajoute Serge Binet, directeur général depuis 1996, racontant ses premières années. « Quand je suis arrivé, il y avait entre 100 et 120 jeunes par soir. On était deux à surveiller. La Maison est vite devenue un point de rencontre essentiel pour les jeunes de Saint-Pascal et des environs.

Le programme d’activités est vaste et diversifié. Des cours de gardien averti, des ateliers culinaires, des projets communautaires… tout est fait pour offrir aux jeunes un environnement stimulant. « On accompagne aussi les jeunes dans des projets de travail, comme la peinture de fenêtres ou le jardinage. Ça les responsabilise, et ça les prépare au monde du travail », précise M. Binet, ajoutant que l’un des buts principaux est de rendre les adolescents critiques, autonomes et responsables.

Réflexion et de célébration

Pour marquer cet anniversaire, la Maison des jeunes a prévu plusieurs activités tout au long de l’année. « Le 3 octobre, on fera un 5 à 7 avec des bouchées préparées par les jeunes, un photomaton et une signature dans le livre d’or », explique Caroline Beaulieu. Une grande réunion des anciens est également prévue en mai 2025, une fois les rénovations du centre communautaire complétées.

« C’est incroyable de voir l’impact qu’a eu la Maison des jeunes sur tant de générations », témoigne Claudia Bourgouin, membre du conseil d’administration. « C’est un lieu démocratisé, où tous les jeunes, quel que soit leur milieu, peuvent participer grâce aux programmes de subvention comme ceux de la Fondation Jeunesse Côte-Sud. »

Pour Serge Binet, la plus grande fierté de ces 40 ans réside dans les succès des jeunes qui sont passés par la Maison. « Quand je vois des anciens, comme Simon Dion-Viens, devenu coureur automobile, ou Geneviève Gagnon qui travaille au fédéral, je me dis qu’on a vraiment accompli quelque chose », confie-t-il.

Le financement repose principalement sur des subventions, mais aussi sur des initiatives locales et la générosité de la communauté. « Quand j’ai commencé en 1996, on avait un budget d’environ 50 000 $. Aujourd’hui, on est rendu à près de 200 000 $ », souligne Serge Binet. Cet apport financier accru permet de maintenir une équipe stable et qualifiée.

Un avenir prometteur malgré les défis

Avec une équipe passionnée et des bénévoles dévoués, la Maison des jeunes continue de s’adapter aux réalités contemporaines. L’un des plus grands défis réside dans la diminution de la fréquentation, liée à l’individualisme croissant de la société et à l’omniprésence des écrans. « Les jeunes sont de plus en plus axés sur leurs téléphones. C’est un défi constant de les ramener vers des activités collectives », explique Caroline Beaulieu.

Malgré cela, Serge Binet demeure optimiste. « On a toujours réussi à trouver des solutions pour que les jeunes puissent participer, peu importe leur situation financière. On a mis en place un système de points d’implication qui leur permet de bénéficier de réductions sur les activités en échange de leur participation à des événements locaux. »

L’avenir de la Maison des jeunes de Saint-Pascal semble donc assuré, grâce à une équipe motivée et à une communauté qui continue de croire en l’importance d’un tel lieu pour l’épanouissement des jeunes. Les jeunes de Saint-Pascal et des environs âgés de 11 à 17 ans sont les bienvenus, quels que soient leur milieu ou leurs ressources. Pour plus d’informations, les intéressés peuvent consulter le mdjstpascal.ca.