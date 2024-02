Quatre en quatre pour la judoka Jeanne Laterreur

La membre de l’Équipe Élite-Avantis, Jeanne Laterreur, a remporté une quatrième médaille en autant de compétitions depuis octobre 2023. Lors de la coupe de développement Daniel-Hardy qui se tenait à Québec les 10 et 11 février derniers, la jeune judoka de Saint-Pacôme a remporté la médaille d’or dans la catégorie U14 moins 60 kg.

Cette compétition fait partie du circuit Matsuru. Pour les U16 et plus, elle compte pour la sélection canadienne. Jeanne Laterreur sera un espoir pour une sélection lorsqu’elle sera l’an prochain chez les U16 et qu’elle aura obtenu la ceinture verte.

Un autre membre de l’Équipe Élite-Avantis, Clovis Dionne de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, est revenu de cette compétition avec une médaille de bronze dans la catégorie U14 moins 48 kg.

Pour le jeune Clovis, il s’agissait de sa deuxième médaille en trois compétitions. Théophile Gilbert chez les U18 et Laura Fortin chez les U16 complétaient l’Équipe Élite-Avantis, mais le podium n’a pas été à leur portée.

Le calendrier de compétition reprendra le 16 mars avec la coupe Gaston-Gagnon à Rivière-du-Loup, suivi à Laval du championnat provincial, les 23 et 24 mars. La coupe Avantis aura lieu quant à elle le samedi 27 avril à l’école polyvalente de La Pocatière.

Source : Club Judo-La Pocatière