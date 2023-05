Quatre nouveaux cafés culturels en démarrage dans la MRC de L’Islet

La MRC de L’Islet soutiendra cette année, par le biais du programme Signature innovation, le démarrage de quatre nouveaux cafés culturels sur son territoire, avec une contribution financière totale de 98 530 $.

Les quatre projets en question sont ceux du Marché aux Caissons de Sainte-Louise, de la médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud de Sainte-Perpétue, de la Corporation des arts et de la culture de L’Islet, ainsi que de la CDC ICI Montmagny-L’Islet. Ces deux dernières organisations implanteront respectivement leur projet à la salle des habitants de L’Islet et à la Maison communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli.

Les travaux d’aménagement pour chacun de ces quatre lieux débuteront dès cet été, et les projets disposeront d’un délai d’approximativement d’un an pour aménager les lieux.

D’autres cafés envisagés

Selon la chargée de projet du volet création artistique de la MRC de L’Islet et responsable du dossier, Renée Anique Francœur, contactée par Le Placoteux, d’autres cafés culturels devraient ultérieurement être mis sur pied sur le territoire puisque différentes municipalités s’intéressent fortement à ce projet.

« L’idée est de créer un réseau de cafés culturels inclusifs et conviviaux qui seront animés dans une vision de partage, avec une offre diversifiée complémentaire, où chaque citoyen de la région pourra trouver son compte; activités de médiation culturelle, animation d’ateliers ou de loisirs culturels, rencontres d’échanges, discussions de groupes, conférences, prestations d’artistes locaux et d’ailleurs, etc. », a expliqué Mme Francœur.