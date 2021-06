Québec devance la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19

Maintenant que les vaccins sont disponibles et que les avis d’experts sont validés, Québec confirme que l’intervalle entre les deux doses de vaccin contre la COVID-19 peut passer à huit semaines et plus au lieu de 16 semaines.

À compter du 7 juin, il sera possible chaque jour de devancer son rendez-vous selon les tranches d’âge, à commencer par les 80 ans et plus et selon le nombre de semaines complété.