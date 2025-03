Québec mise sur la biomasse forestière pour une transition énergétique

Québec investit 335 350 $ afin de favoriser l’utilisation de la biomasse forestière résiduelle comme source d’énergie dans le Bas-Saint-Laurent. L’initiative vise à soutenir la transition vers des énergies renouvelables, et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

« Les défis de la transition énergétique mondiale nous donnent une occasion en or de consolider la position du Québec comme leader, tout en poursuivant notre croissance régionale », affirme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent.

Un soutien financier de 335 350 $ est accordé au Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRDBSL) pour la mise en place d’un guichet sur la biomasse forestière résiduelle, une ressource issue des opérations de récolte forestière. Ce guichet servira à orienter les industries, commerces et institutions (ICI) souhaitant délaisser les combustibles fossiles au profit de cette source d’énergie renouvelable.

Selon Christine Fréchette, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, cet investissement s’inscrit dans une volonté gouvernementale plus large : « Notre gouvernement souhaite tirer profit de toutes les sources énergétiques au Québec afin d’en faire des moteurs de développement économique. L’investissement dans ce guichet sur la biomasse forestière est un geste concret qui vient appuyer notre transition énergétique. »

Le financement est réparti entre le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, qui injecte 235 350 $ via le Programme d’appui aux projets de développement économique, et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, qui y contribue à hauteur de 100 000 $ grâce à son Programme d’aménagement durable des forêts. Ce soutien permettra de regrouper les acteurs de la filière et de favoriser l’implantation de réseaux de chauffage en circuit court.

Patrick Morin, directeur général du CRDBSL, insiste sur l’impact de ce projet : « La substitution des combustibles fossiles — comme le mazout — fait partie des priorités régionales en termes de réduction des gaz à effet de serre. La mise en place du guichet et la tenue de la seconde édition de la foire biomasse permettront d’accélérer cette transition. »

Actuellement, près de 500 millions de litres de produits pétroliers sont consommés chaque année dans le Bas-Saint-Laurent. Le mazout, utilisé principalement pour le chauffage, demeure l’une des sources les plus polluantes. En incitant les entreprises et les institutions à se tourner vers la biomasse forestière résiduelle, le gouvernement souhaite réduire cette dépendance, et encourager une gestion plus durable des ressources naturelles.

Ce projet s’inscrit aussi dans la Stratégie québécoise sur l’hydrogène vert et les bioénergies, qui vise à diversifier les sources énergétiques renouvelables disponibles sur le territoire.

En favorisant la conversion au chauffage à la biomasse, Québec espère non seulement réduire les émissions de GES, mais aussi stimuler l’économie locale en misant sur une ressource abondante et sous-exploitée.