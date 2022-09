Québec solidaire présent à la marche pour le climat à La Pocatière

Le candidat de Québec solidaire dans Côte-du-Sud, Guillaume Dufour, s’est joint aux nombreux jeunes, aux moins jeunes et aux familles venus manifester pour le climat à La Pocatière vendredi dernier. Répondant à l’appel lancé par les étudiants, les marcheurs ont défilé dans les rues de La Pocatière, entraînés par le rythme de Mississippi Sound System et par des animateurs de foule dynamiques.

« Merci aux étudiants d’avoir organisé cette marche. Merci à celles et ceux qui ont marché. Merci aussi à celles qui ont pris la parole : vos discours bien sentis montraient votre détermination à vous engager dans la lutte aux changements climatiques. Et que dire de votre proposition de gestes à intégrer dans notre vie pour que ce ne soit pas des paroles en l’air! C’est important de lancer un signal fort à nos gouvernements », a déclaré Guillaume Dufour.

Le candidat de Québec solidaire dans Côte-du-Sud en a profité pour rappeler que Québec solidaire a présenté le plan le plus complet et le plus ambitieux pour lutter contre les changements climatiques, un plan validé par huit experts indépendants.