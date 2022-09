L’équipe autonomiste se prononce sur le projet de loi 896

Ce projet prévoit de réduire de 25 % le montant du financement (allocation) aux partis qui ne respecteront pas le quota de femmes.

« Équipe Autonomiste ne s’engagera jamais à respecter des quotas de sexe, de couleur de peau ou autres, parce que le sexe, homme ou femme, n’est pas un critère de compétence et la couleur de la peau non plus. Par contre, le parti s’engage à accepter comme candidats tous les gens qui ont les compétences, qui adhèrent à la vision et aux valeurs du parti, et qui sont motivés à travailler pour améliorer la situation du Québec, et ce, peu importe leur sexe ou la couleur de leur peau. Le projet de loi 896 est sexiste et discriminatoire contre les hommes puisqu’il exige un pourcentage minimum de femmes sans indiquer de maximum ou sans indiquer de pourcentage minimum d’hommes. En effet, tel que rédigé, ce projet de loi permet à un parti de présenter 100 % de candidates femmes sans être pénalisé. De plus, la mise en place d’une loi qui force la discrimination contre un groupe, dans le cas présent, les hommes, constituerait un cas bien réel de discrimination systémique anti-homme. Et pour Équipe Autonomiste, cela est totalement inacceptable dans une société qui se prétend égalitaire », indique-t-on par voie de communiqué.