Quinze ans d’engagement pour les bébés et les familles du Kamouraska

L’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le CLSC Les Aboiteaux et le CLSC de Saint-Pascal célèbrent leurs 15 ans de certification Initiative des amis des bébés, une distinction internationale qui reconnaît la qualité des soins offerts aux nouvelles mères et à leurs nourrissons.

Seulement cinq hôpitaux au Québec détiennent cette certification. L’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima fait partie de ce club très sélect, et demeure le seul établissement certifié au Bas-Saint-Laurent. En 2024-2025, près de 90 % des mères du Kamouraska donnaient du lait maternel à leur bébé dès le premier contact avec le CLSC, comparativement à 80 % à l’échelle régionale.

Au Kamouraska, le groupe Les P’tits Gobe-lait offre un précieux soutien aux nouvelles mères grâce à un service de jumelage avec des marraines d’allaitement, des visites à domicile ou à l’hôpital, du soutien téléphonique, et le prêt de matériel.

Mise sur pied en 1991 par l’Organisation mondiale de la santé et l’UNICEF, cette initiative vise à créer des milieux où l’allaitement maternel constitue la norme, et à assurer à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie. Dans ces établissements, les parents sont soutenus dès la grossesse, reçoivent l’information nécessaire pour faire un choix éclairé quant à l’alimentation de leur bébé, et bénéficient d’un accompagnement personnalisé, que l’enfant soit allaité ou non. Tout est mis en œuvre pour favoriser le contact peau à peau, et maintenir la proximité entre les parents et leur nouveau-né 24 heures sur 24.