Rachid Badouri s’enfargera dans les fleurs du tapis

Pierre-Yves Roy-Desmarais présentera son spectacle Jokes, Chapeau, Maman, Magie, Piano pour une deuxième fois à Montmagny en moins d’un an. Lors de son premier passage, le jeune humoriste avait fait salle comble. Pour son passage du samedi 21 mai à la salle Edwin-Bélanger, quelques billets sont encore disponibles.

Les billets de spectacles sont en vente à billetterie des ADLS et par téléphone tous les jours de la semaine, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Les billets sont aussi en vente dans les trois points de vente de la région de Montmagny-L’Islet et sur le Web au adls.ca/spectacles.