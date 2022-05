Création littéraire : Emmy Bois de retour au primaire

Des élèves ont partagé leurs passions avec celles d’Emmy Bois lors de la présentation d’un atelier de création littéraire qui s’est tenu dans quatre écoles primaires du Sud des MRC de L’Islet et de Montmagny : Saint-Joseph, Sainte-Perpétue, Chanoine-Ferland et Saint-Just.

Ayant en tête de développer les passions chez les jeunes et de stimuler leur intérêt pour la lecture et l’écriture, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que Emmy Bois a animé, les 12, 13 et 16 mai derniers, huit ateliers et ainsi rejoint plus de 200 jeunes provenant de dix groupes de quatre écoles différentes. Emmy Bois a d’abord présenté ses propres passions aux jeunes : l’écriture et l’histoire. Ces minutes de présentation ont permis d’insister sur l’importance de la persévérance afin de réaliser nos rêves, quels qu’ils soient. Ensuite, les élèves ont pu s’exprimer sur ce qui les stimule eux-mêmes : équitation, hockey, lecture, basketball… Les passions nommées ont été nombreuses.