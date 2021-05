Radio-Canada Bas-Saint-Laurent engagée à offrir une programmation locale de proximité

Suivant l’annonce de Télé Inter-Rives émise jeudi matin, ayant comme objet la fermeture de la station de télévision locale CKRT-TV le 31 août 2021, Radio-Canada tient à préciser qu’elle maintient son engagement à offrir à la population locale une programmation de proximité.

Ainsi, à compter du 31 août 2021, l’auditoire de Rivière-du-Loup de Radio-Canada aura dorénavant accès à ses nouvelles locales par le biais du rendez-vous complet du Téléjournal Est-du-Québec, 7 jours sur 7. Par ailleurs, tous les téléspectateurs du Bas-Saint-Laurent accéderont à la programmation nationale et locale de Radio-Canada par le biais de sa propre antenne régionale (ICI Est-du-Québec) par câble et satellite, via son émetteur CJBR-DT situé à Rimouski. Le signal sera distribué dans la région de Rivière-du-Loup par les télédistributeurs et les satellites. Aujourd’hui, 99% de la population de la région accède déjà à ICI RADIO-CANADA TÉLÉ de cette façon.

Avec son excellente équipe de journalistes et d’artisans multiplateformes sur tout le territoire de l’Est-du-Québec, Radio-Canada continue de miser sur Le Téléjournal Est-du-Québec, ses émissions radio et sur le numérique pour la diffusion de son information locale. Radio-Canada maintient ses deux ressources affectées au bureau journalistique de Rivière-du-Loup pour l’offre de reportages numériques, radio et télé diffusés au Téléjournal Est-du-Québec. À compter de lundi, l’équipe sera formée de Patrick Bergeron et Fabienne Tercaefs.

Radio-Canada maintient sa programmation régionale sur ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE : Info-réveil, en semaine de 6 h à 9 h (animée par Éric Gagnon), Même fréquence, en semaine de 15 h à 18 h (animée par Maude Rivard) et sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ à compter de l’automne : Vues d’ici, une émission sociale et culturelle (animée par Nadia Ross). Dans le même esprit de maintenir son accompagnement à travers une offre de programmation locale et pertinente, les téléspectateurs de Charlevoix recevront la programmation de Québec (CBVT-DT), alors que ceux d’Edmundston seront desservis par notre station du Nouveau-Brunswick.

Source : Radio-Canada