Matériaux Direct récompensée pour son bois traité 100 % local

L’audace a une fois de plus triomphé. Maxime Bossinotte, propriétaire de l’entreprise Matériaux Direct de La Pocatière, a reçu le prix « Société » qui récompense son engagement sur le plan écologique, social ou humanitaire pour avoir développé un circuit court à l’échelle régionale avec son approvisionnement en bois traité.

La fierté était palpable à l’autre bout du fil. L’entrepreneur de 30 ans a réussi tout un tour de force en démarrant son entreprise de zéro, il y a de ça six ans, dans un domaine fortement compétitif et où la relève se fait rare. Non seulement sa réussite s’observe aujourd’hui de l’avenue Industrielle (route 132) à La Pocatière lorsqu’on circule en bordure du Parc de l’Innovation — son entrepôt bâti en 2020 vient de doubler de superficie —, mais Maxime Bossinotte et son entreprise Matériaux Direct viennent tout juste d’être coiffés du prix « Société » au 10e Gala Reconnaissance de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT).

« C’est une belle reconnaissance, c’est sûr. Ça m’incite à continuer, à progresser. Ce que j’aime avec mon bois, c’est que je sais d’où il vient, je peux assurer une traçabilité à mon client. Je voulais offrir un produit de niche fait chez nous et j’ai réussi. Je suis fier que ça soit aujourd’hui souligné », a déclaré Maxime Bossinotte.

Le jeune entrepreneur dans la trentaine a développé cette approche visionnaire peu répandue dans le domaine de la quincaillerie au plus fort de la pandémie alors qu’il se faisait livrer de la part de ses fournisseurs du bois parfois non recouvert et dont la qualité finissait par s’en faire ressentir. Il voulait aussi diminuer le transport qu’il jugeait complètement irréaliste pour son bois, souvent scié en Gaspésie, traité à Brossard et ensuite transporté jusqu’à La Pocatière pour y être vendu.

« Ce n’est pas normal que ça fasse des milliers de kilomètres avant d’aboutir dans ma cour à bois, alors qu’on a des scieries dans L’Islet-Sud juste à côté et une usine pour traiter à Montmagny. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas faire affaire localement, de A à Z, en faisant travailler du monde chez nous », disait-il il y a un an, lorsqu’il a médiatisé son initiative pour la première fois.

Maxime Bossinotte a certainement misé juste, car au-delà de la reconnaissance de l’industrie qu’il vient tout juste de récolter, sa clientèle se réjouit de son approche, et cela, même si le bois est plus dispendieux qu’à l’heure actuelle. Ses clients, provenant autant du milieu industriel qu’agricole, inclut bien sûr des entrepreneurs en construction, mais aussi des particuliers. Leur degré d’appréciation face à ses produits est tel qu’elle n’hésite pas à faire affaire avec Matériaux Direct même lorsqu’il est question de contrats à l’extérieur de la région.

« On a livré sur la Côte-Nord deux fois récemment, dans le Nord-du-Québec, mais aussi en Gaspésie et en Abitibi. C’est souvent grâce à nos entrepreneurs qu’on a été capable d’envoyer notre marchandise aussi loin, car ils obtiennent des contrats à l’extérieur et ils tiennent à ce qu’on les suive, car ils savent que la qualité est au rendez-vous. »