Redécoupage électoral : Place à Montmagny—Témiscouata—Kataskomiq ?

La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales propose d’abolir une circonscription dans l’Est-du-Québec, ce qui fait que Témiscouata se joindrait à la circonscription de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup et que les noms de Kamouraska et L’Islet disparaîtraient dans l’appellation.

La Commission, qui travaille dans un cadre défini par la Loi, a calculé le nombre d’habitants par circonscription et propose d’abolir le comté d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia lors des prochaines élections. D’autres circonscriptions seraient ajoutées dans les régions plus populeuses.

En brassant ainsi les cartes, les circonscriptions actuelles à partir de Montmagny doivent donc agrandir. Ainsi, Témiscouata, qui était avec Rimouski-Neigette Témiscouata-Les-Basques, se joindrait au comté actuel du député Bernard Généreux.

«Ce serait une représentativité presque inhumaine. Quand on s’investit dans son comté comme je le fais… Je vais faire comment avec 75 municipalités?», questionne Bernard Généreux, qui fait déjà des centaines et des centaines de kilomètres par semaine. Il se dit convaincu qu’un député qui doit faire quatre heures de route aller-retour pour aller à un souper ne sera jamais aussi efficace qu’un député qui peut parcourir son comté à vélo.

Aussi, le nom proposé surprend. Non seulement Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup disparaîtraient de l’appellation, mais on ajoute Témiscouata, MRC nouvellement jointe, et Kataskomiq, le nom de la réserve indienne (anciennement Whitworth 21) qui souligne la présence de la Première Nation Wolastoqiyik (Malécite) Wahsipekuk sur le territoire.

«Enlever Rivière-du-Loup où l’on retrouve la ville la plus importante ne fait aucun sens. Kamouraska et L’Islet tiennent aussi à leurs territoires. Mais évidemment on ne pourrait pas nommer les cinq MRC. Comment trouver un nom ou un personnage qui unirait tout le monde? Aussi pour Kataskomiq, ce nom ne me disait rien également au niveau de la signification actuellement», ajoute M. Généreux.

Ce dernier est en contact avec les députés fédéraux de tout l’Est-du-Québec. Il pourrait y avoir une action concertée. Des consultations publiques se tiendront du 6 au 9 septembre dans l’Est-du-Québec, dont le 9 septembre à Rivière-du-Loup. Assurément, Bernard Généreux s’opposera à la modification proposée.

Élus municipaux

De leur côté, les membres de la Table régionale des élu.e.s municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) se sont réunis récemment pour examiner le rapport de la Commission.

« Encore une fois, il faut se battre pour conserver nos acquis », déplore Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de la TREMBSL. « Nous comprenons que la Commission doive travailler dans un cadre défini par la Loi, laquelle vise à assurer une certaine égalité du nombre d’habitants par circonscription. Mais le critère démographique n’est pas le seul dont il faille tenir compte, surtout pas quand cela mène à la disparition d’une circonscription et à une perte de représentation pour les citoyens et citoyennes du Bas-Saint-Laurent », souligne-t-il.

En effet, la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales précise que les commissaires doivent également considérer « les communautés d’intérêts ou la spécificité d’une circonscription » et le souci que leur superficie « dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province ne soit pas trop vaste ».

Rappelons que le dernier redécoupage électoral provincial remonte à un peu plus de 10 ans. La circonscription électorale de la Côte-du-Sud résultait de la fusion en 2011 d’une partie des circonscriptions de Montmagny-L’Islet et de Kamouraska-Témiscouata. Cette fusion avait été décriée.