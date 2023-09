Refonte des services de soutien à domicile du CABML

Le Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet (CABML) annonce qu’il est récipiendaire du Fonds de relance des services communautaires du gouvernement du Canada afin de restructurer certains de ses services de soutien à domicile offert aux aînés.

Ce financement servira à assurer aux aînés de vivre en sécurité à domicile malgré tous les évènements circonstanciels et imprévisibles.

Pour contrer ces impacts, l’organisme assurera un filet de sécurité en amont et préviendra l’isolement et le déconditionnement des aînés par une adaptation de ses services de soutien à domicile, notamment les services de répits, de visites et de téléphones d’amitié.

Ce projet, qui a débuté le 26 juin dernier et qui se terminera au printemps 2024, permettra entre autres d’augmenter le nombre de visites et téléphones d’amitié réalisés par les bénévoles.

Par ailleurs, les téléphones d’amitié permettront aussi de créer des jumelages entre aînés et favoriseront l’inclusion des personnes à mobilité réduite, qui habitent dans des régions éloignées ou qui sont économiquement appauvries.

Source : Centre d’action bénévole MRC Montmagny et L’Islet