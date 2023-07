Reg’Art prêt à fêter ses 25 ans

Déjà 25 ans que le regroupement d’artistes Reg’Art expose en été à Kamouraska. Toujours aussi mobilisée que par le passé, la quinzaine d’artistes membres du regroupement donnait le coup d’envoi à la saison 2023, le 30 juin dernier dans la sacristie de l’église de Kamouraska.

Tous les tableaux étaient installés. L’éclairage au plafond et le soleil qui s’est pointé quelques minutes en ce matin gris du 28 juin permettaient quant à eux de mieux contempler les œuvres, mises en valeur sur des murs blancs fraîchement repeints récemment par la Fabrique de Kamouraska.

« La Fabrique de Kamouraska depuis 2016, et la Municipalité de Kamouraska depuis nos débuts en 1998, sont d’excellents partenaires pour Reg’Art », ont tenu à rappeler Martine Gagné, présidente, Andrée Alexandre, responsable du 25e, et Murielle Lévesque, secrétaire du groupe.

Reg’Art est né quelques années après le Symposium de Saint-Germain-de-Kamouraska, devenu depuis le Symposium du Kamouraska.

Quelques artistes de la région se sont alors aperçus qu’ils étaient plus nombreux à peindre qu’ils ne l’auraient cru. Plutôt que de demeurer chacun de son côté, ils ont eu l’idée de se regrouper.

« On a commencé à faire des événements, surtout l’été. Notre galerie a ensuite bougé quelque peu. En se regroupant de la sorte, on a aussi été en mesure d’avoir accès dans la région à des classes de maîtres qu’autrement on aurait été incapables de se payer, seuls comme artistes », a résumé Murielle Lévesque.

Un noyau d’une quinzaine d’artistes a toujours gravité autour de Reg’Art. Les départs survenus au fil des ans font qu’une cinquantaine d’artistes peintres ont pris part étroitement aux activités du groupe depuis 25 ans.

À l’heure actuelle, quatorze femmes et un seul homme (Denis Briand) constituent le groupe. « Nous sommes toutes très variées dans nos médiums. Certaines travaillent l’acrylique, d’autres le pastel, l’aquarelle, l’huile, ou un mélange de plusieurs techniques », enchaîne Andrée Alexandre.

Faits d’armes

Reg’Art a contribué depuis 25 ans à la renommée des artistes peintres du Kamouraska par le biais de différentes activités. Des expositions à Québec, Montmagny, Rivière-du-Loup et La Pocatière sont au répertoire du regroupement.

Un projet de tuiles peintes au CHSLD Centre d’hébergement D’Anjou de Saint-Pacôme, et une exposition célébrant le centenaire de la naissance de l’écrivaine Anne Hébert, qui a servi de prétexte à Reg’Art pour illustrer en toiles son célèbre livre Kamouraska, s’ajoutent aux faits d’armes les plus marquants des 25 dernières années.

Les 2 et 3 septembre prochain, Reg’Art en couleurs conclura sa 25e saison avec quelques peintres en action sous chapiteau, dans le stationnement face à la sacristie de l’église de Kamouraska.

Né en succession à Kamouraska en couleurs, auquel participaient de grands peintres de partout au Québec, Reg’Art en couleurs est devenu depuis l’événement signature du groupe. « On faisait déjà le soutien technique de Kamouraska en couleurs quand tout a cessé. On s’est dit : “Les gens sont habitués à voir des artistes peindre en plein air à la fête du Travail; pourquoi on ne continuerait pas?”, s’est rappelée Martine Gagné.

Un 5 à 7 tenu le 30 juin dernier a donné le coup d’envoi à la 25e saison de Reg’Art. La galerie, située dans la sacristie de l’église de Kamouraska, sera ouverte tout le mois de juillet du jeudi au dimanche, de 10 h à 17 h. En août, une journée d’ouverture supplémentaire sera proposée le mercredi.

À partir du 15 juillet et jusqu’au 1er septembre, quelques peintres s’amuseront à peindre à l’extérieur les fins de semaine, les jours de beau temps. Plus de détails sur la page Facebook Groupe Reg’Art.