Région L’Islet : Les équipes du tourisme et du marketing territorial unissent leurs forces pour inviter les touristes à rester

Cette campagne estivale vise à présenter les atouts de Région L’Islet et à semer l’idée dans la tête des vacanciers que la région pourrait leur plaire à long terme et devenir leur milieu de vie pour de bon.

La MRC de L’Islet et Destination Région L’Islet croient que les thématiques comme la culture, les lieux de rencontre, l’offre agroalimentaire, l’accès à la nature et aux activités de plein air sont des thématiques qui peuvent autant séduire les touristes que les potentiels migrants. Des messages et des outils ont donc été développés pour parler à la fois des attraits touristiques de la région et de la possibilité d’y vivre à l’année. L’accroche « Si tu restais… » invite les visiteurs à se projeter et à imaginer leur vie s’ils choisissaient la région comme terre d’accueil.