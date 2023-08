Regroupements municipaux : L’Islet-Nord veut creuser davantage

Les municipalités de L’Islet-Nord impliquées dans une étude de regroupement municipal veulent creuser davantage la question. Les résultats dévoilés jusqu’à maintenant aux administrations municipales laissent les élus municipaux sur leur appétit.

Quel nom prendra la nouvelle ville? Quel sera le chef-lieu? Comment le territoire sera-t-il organisé (districts, arrondissements, etc.)? Toutes ces questions demeurent sans réponses pour les quatre municipalités de L’Islet-Nord — L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, Saint-Roch-des-Aulnaies — toujours impliquées dans un projet d’étude de regroupement municipal.

« Le rapport que nous avons ne va pas très loin. C’est un peu décevant », a déploré André Simard, maire de Saint-Roch-des-Aulnaies.

Lancée en 2021, ce projet d’étude a été conduit par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Il incluait également Sainte-Louise, qui s’est depuis retirée du processus.

À partir des données fournies par les directions générales de chacune des municipalités, un portrait a été dressé de cette hypothétique nouvelle ville : sept élus, dont un maire, une seule direction générale, un budget annuel d’environ 20 M$, pour des économies anticipées de l’ordre de 500 000 à 600 000 $ annuellement, selon les informations communiquées par André Simard.

« On ne blâme pas le Ministère, mais on trouve qu’une réduction de budget d’environ 3 % par année, ce n’est pas beaucoup. Il faut dire que l’étude ne s’est pas penchée sur la restructuration administrative qu’un regroupement impliquerait. En intégrant l’ensemble de nos structures municipales, on pense que les économies pourraient être plus grandes », a-t-il ajouté.

Un autre chantier sera donc lancé cet automne, et doit se pencher plus en profondeur sur la performance d’une future administration municipale fusionnée. D’autres réponses relatives à l’organisation territoriale et au regroupement des services municipaux doivent aussi être apportées par cette nouvelle étude. André Simard souhaite encore avoir un portrait complet à présenter à la population en prévision des élections municipales de 2025.

Mairie de Saint-Roch-des-Aulnaies. Archives Le Placoteux.