Relocalisation du centre de dépistage de la COVID du Kamouraska

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que le centre de dépistage de la COVID-19 de la MRC de Kamouraska sera localisé au Centre Thérèse-Martin de Rivière-Ouelle, à compter du jeudi 15 septembre à 8 h. L’ancien centre de dépistage situé à La Pocatière a fermé ses portes le lundi 12 septembre à 12 h.

Dans l’intervalle, afin d’offrir le dépistage de la COVID-19 aux clientèles prioritaires ciblées, veuillez prendre note qu’une clinique temporaire sera offerte à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 12 septembre de 13 h à 16 h, ainsi que les 13 et 14 septembre de 8 h et 12 h et de 13 h à 16 h. Il est aussi important de rappeler que la prise de rendez-vous est toujours obligatoire via le site https://cv19quebec.ca ou par téléphone au 1 877 644-4545.