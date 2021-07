Rénovations extérieures au Motel Le Pocatois

Le Motel Le Pocatois s’est refait une beauté ces dernières semaines. Il s’agit des premiers travaux d’envergure réalisés à l’extérieur depuis sa construction en 1994.

Une problématique d’infiltration d’eau occasionnée par l’ancien revêtement a été le point de départ de cet investissement majeur avoisinant les 100 000 $. Le propriétaire de l’établissement depuis 2013, M. Richard Lebel, a saisi cette opportunité pour améliorer le design extérieur et créer davantage d’intimité aux chambres du rez-de-chaussée en compartimentant chacune de leurs entrées. Les travaux ont été réalisés par Kamco Construction.

« Éventuellement, nous regarderons pour redécorer les chambres et pour instaurer une forme de guichet automatisé qui nous permettrait de ne plus avoir d’employé à l’accueil et qui offrirait aussi plus d’autonomie aux clients lors de la location de leur chambre », indique Richard Lebel.