Une église-musée pour Saint-Denis-De La Bouteillerie

La vie religieuse n’est pas près de cesser au sein de l’église de Saint-Denis-De La Bouteillerie. En plus du culte qu’elle tient mordicus à conserver, la Fabrique semble avoir trouvé une idée porteuse pour y parvenir en convertissant une partie de ses espaces en musée des églises fermées de la région.

Les temps sont durs pour les églises et comme partout en occident, celles du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ne font pas exception. Plusieurs ont déjà remis en question leur vocation strictement religieuse depuis quelques années. Certaines ont depuis fermé et d’autres sont toujours en processus de conversion.

À Saint-Denis-De La Bouteillerie, la Fabrique n’est pas dupe et voit bien que l’époque actuelle commande de la créativité chez ceux qui désirent conserver la vocation religieuse des églises. « On a commencé à faire des visites de l’église il y a deux ans, en été. Ça ne coûte pas plus de 4 $ et les gens répondent bien », souligne le président Jean Desjardins.

Ces visites ont depuis été bonifiées d’expositions au point où l’église a de plus en plus l’allure d’un « petit musée » qui permet la poursuite du culte sans trop de dépaysement pour les fidèles. Il faut dire que ces expositions, bien que modestes, se veulent en quelque sorte en hommage aux anciennes églises de la région et aux pratiques religieuses d’antan.

Sauver les « trésors »

Tout a débuté par la découverte d’une vingtaine d’habits d’apparats portés jadis par les prêtres de Saint-Denis. Les bénévoles ont eu l’idée de les exposer dans la nef et de les identifier afin de satisfaire la curiosité des visiteurs de l’église, mais également des pratiquants plus jeunes, peu familiers avec ces tenues d’une autre époque.

« Cet hiver on s’est dit qu’on allait plus loin : on a retiré une rangée entière de bancs en bordure d’un mur extérieur pour mieux exposer les habits », ajoute Jean Desjardins.

Mais ce n’est pas tout. Depuis deux ans, la Fabrique s’est en quelque sorte dotée d’une mission. Lorsqu’une église ferme à proximité, elle s’empresse d’aller jeter un œil aux « trésors » qu’elle recèle, avant que ceux-ci ne soient liquidés.

Ainsi ont été sauvés des fresques en plâtres et l’immense calvaire qui trônait au-dessus de l’autel de l’église de Saint-Germain-de-Kamouraska; à Saint-Pacôme, quelques statues, chandeliers et portes de confessionnal ont été ramenés à Saint-Denis; de Rimouski, un chemin de croix en bois sculpté par un des Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli. « Éventuellement, on aimerait retirer une autre rangée de bancs pour proposer d’autres expositions », poursuit le président de la Fabrique.

Rénovations

Jean Desjardins l’avoue bien humblement, même si la pratique religieuse diminue, la Fabrique de Saint-Denis fait le pari que des croyants voudront continuer de se recueillir dans de « vraies » églises. De là tout l’intérêt de ne pas trop dénaturer la leur et surtout de continuer à bien l’entretenir.

Un carnet de santé du bâtiment a d’ailleurs été réalisé il y a déjà trois ans. Il a permis de cibler les réparations à privilégier, dans un horizon de cinq à 20 ans. Les pierres qui constituent le revêtement de la façade de l’église sont du lot. Des infiltrations d’eau les font relever par endroit. Une aide financière de 250 000 $ du Conseil du patrimoine du religieux du Québec a été obtenue. Les travaux doivent débuter à court terme.