Rentrée scolaire en présentiel le 17 janvier : des règles plus strictes

Québec garde le cap pour la rentrée scolaire en présentiel le 17 janvier avec des règles un peu plus strictes pour éviter la transmission du variant Omicron. D’ici là, l’école se fera en ligne.

Dès le retour en classe le 17 janvier, des tests rapides seront distribués aux jeunes du primaire et du préscolaire. En février, une deuxième boîte comprenant cinq tests leur sera donnée. On demandera aux jeunes de se tester à la maison s’ils ont des symptômes, avant de retourner à l’école.

Par ailleurs, dès le 15 janvier, les membres du personnel scolaire pourront avoir accès aux tests PCR en centre de dépistage, à titre de travailleur essentiel. Le reste de la population n’y a plus accès, rappelons-le.

Les masques de procédures seront de mise en tout temps chez les élèves et les enseignants, même en classe, lors de la rentrée en présentiel le 17 janvier. Cet automne, les jeunes ne le portaient que dans leurs déplacements et dans les aires communes.

L’élève doublement vacciné atteint de la COVID pourra revenir après cinq jours d’isolement, plutôt que dix, s’il n’a plus de symptômes ou s’il est asymptomatique. Actuellement, s’il y a deux cas positifs et plus dans une classe, la classe bascule en ligne, mais le protocole pourrait être revu, a-t-on précisé.

Cours en ligne

D’ici au 17 janvier, les jeunes suivent leurs cours en ligne. Au secondaire, les jeunes doivent se fier à leur horaire régulier. Au préscolaire et au primaire, ce sont les mêmes balises que depuis septembre 2020, en assurant un seuil minimal. À titre d’exemple, en 5e et 6e année, on parle de 13 heures de cours en ligne et 7 heures et demie de travaux à faire seuls à la maison. Les enseignants doivent aussi offrir des périodes de disponibilités pour un soutien personnalisé.

Les services de garde scolaire sont ouverts présentement pour les travailleurs essentiels et prioritaires. Pour accommoder un parent, il est possible d’accueillir certains enfants lors de cas exceptionnels.

« Les élèves qui ont des besoins particuliers continuent aussi de recevoir des services, même en ligne », a tenu à préciser le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge lors d’un point de presse mercredi.

Des examens ministériels qui étaient prévus en début d’année ont été reportés à la fin janvier. Le bulletin qui devait être remis en janvier sera reporté de deux semaines également, soit le 11 février.

Au niveau de la qualité de l’air, le ministre de l’Éducation a indiqué que d’ici vendredi, il y aura plus de 50 000 lecteurs de CO2 qui auront été livrés, soit 54 % des lecteurs précédemment commandés. Les écoles jugées prioritaires feront partie des premiers endroits équipés. Le ministère continue également de distribuer des échangeurs d’air, a-t-on précisé, à la demande des centres de service scolaires.