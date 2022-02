Réouverture des gyms pour la Saint-Valentin; pas de contribution santé pour les non-vaccinés

En point de presse mardi, le premier ministre François Legault a confirmé que les gyms et les spas pourront rouvrir leurs portes le 14 février et la pratique des sports chez les adultes sera aussi permise dès cette même date. La taxe pour les non-vaccinés sera finalement abandonnée pour préserver le climat social au Québec.

Dans deux semaines, les activités sportives et artistiques seront donc permises pour les adultes jusqu’à un maximum de 25 personnes, par exemple pour le hockey. Cela signifie aussi l’ouverture des gyms et des spas. Rappelons aussi que dès le 7 février, les salles de spectacle, salles de cinéma et lieux de culte pourront rouvrir à moitié de leur capacité.

« D’un côté, on veut protéger nos hôpitaux, de l’autre on voit qu’il y a de l’impatience des Québécois qui sont tannés. Il y a une question de santé mentale et de paix sociale », a dit le premier ministre François Legault.

Pas de contribution santé

Le premier ministre s’est montré inquiet de voir les Québécois divisés. « Mon rôle comme premier ministre c’est d’assurer la sécurité des Québécois, mais aussi une certaine paix sociale », a-t-il dit, avant d’annoncer que la contribution santé qui devait toucher les non-vaccinés n’aura pas lieu.

« Cette annonce-là est venue diviser les Québécois. J’ai entendu les partis de l’opposition être contre cette idée. C’est le temps de rebâtir des ponts », a dit François Legault. Mettons un petit peu d’eau dans notre vin, essayons de se parler, de se rassembler pour être capable éventuellement de tourner la page ».