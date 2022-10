Repenser pour mieux réduire

Des activités sont prévues dans le cadre de la SQRD au Bas-Saint-Laurent, permettant à tous et à toutes de s’informer sur les bons gestes de réduction des déchets, en plus de prendre connaissance des outils pour passer à l’action. Notamment, la conférence « VOUS AVEZ DIT ZÉRO DÉCHET ? » par Katrina Côté Girard, de l’Association québécoise Zéro Déchet (AQZD), sera de passage à Amqui le 24 octobre et à Mont-Joli le 25 octobre. Surveillez les autres activités prévues au calendrier de la SQRD qui donneront certes le goût de joindre ce mouvement et d’appliquer ces gestes à l’année. D’ailleurs, dans la foulée de cette 22e édition, la SQRD annonce un changement de formule et déploiera désormais ses activités annuellement. Ainsi, les thèmes proposés durant la semaine du 21 au 30 octobre seront ensuite repris et approfondis durant les mois qui suivront.

Également, pour l’occasion, les intervenants bas-laurentiens ont demandé à des personnes élues de différentes MRC de présenter par l’entremise de courtes capsules vidéo, un geste de réduction des déchets qui fait partie de leur quotidien. Ces capsules seront diffusées sporadiquement, du 21 au 30 octobre, sur la page Facebook du CREBSL, afin d’inspirer la population et de démontrer que la réduction des déchets est l’affaire de tous.

Pour accéder au calendrier d’activités de la SQRD, visitez le sqrd.org/activites/. Pour visionner les capsules vidéo, consultez la page Facebook du CREBSL du 21 au 30 octobre : www.facebook.com/CREBSL

Pour vous inscrire aux conférences gratuites « Vous avez dit zéro déchet ? » : https://bit.ly/3TeTnJJ