Report du projet de vélos électriques en libre-service

La Ville de La Pocatière doit malheureusement reprendre le processus d’acquisition pour son projet de vélos électriques en libre-service, qu’elle prévoyait mettre sur pied d’ici l’automne 2023.

Pour faire suite à l’annonce de la compagnie Bewagen, qui a déclaré faillite la semaine dernière et qui devait fournir lesdites bicyclettes, la Ville de La Pocatière se doit de reporter l’implantation des stations de vélopartages sur son territoire. Aucune somme de la Ville n’était engagée à ce moment, ce qui n’engendre aucune perte financière auprès de ce fournisseur.

Annoncé en février 2023, ce projet doit doter la Ville de seize bicyclettes électriques en libre-service réparties sur quatre bornes distinctes.

Le Centre Bombardier, le Cégep de La Pocatière et le Centre La Pocatière sont les endroits privilégiés pour l’installation de celles — ci. La Maison du Kamouraska s’est tout naturellement ajoutée au projet initial afin de permettre aux visiteurs, excursionnistes et touristes, de « monter la côte » et de découvrir la ville.

Des investissements de 120 000 $ sont toujours prévus pour cet important projet, afin d’encourager le transport actif et d’améliorer l’accessibilité à au centre-ville.

Un montant de 56 000 $ provenant du Programme d’aide financière des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) a été accordé par le ministère des Transports. Une demande de financement d’un montant de 35 000 $ au Fonds régions et ruralités – volet 2 a aussi été déposée dernièrement; la Ville est en attente d’une réponse au courant du mois de juillet.

La Ville de La Pocatière fera donc tout en son possible pour mener à terme ce projet. L’objectif d’une implantation est maintenant prévu pour l’été 2024.