Réseau cellulaire : Une annonce attendue pour Côte-du-Sud

François Legault, chef de la Coalition Avenir Québec et premier ministre du Québec, a annoncé la création du fonds Infrastructures et données Québec (ID Québec). Ce fonds de trois milliards de dollars vise à faire du Québec un leader de l’économie numérique. Pour le candidat dans Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, il s’agit d’un engagement qui viendra répondre à un besoin essentiel pour les citoyens de certaines municipalités de la circonscription.

Après avoir branché tous les Québécois à Internet haute vitesse au cours de son premier mandat, la Coalition Avenir Québec (CAQ) estime qu’il est temps que le Québec se dote d’infrastructures de connectivité à la fine pointe de la technologie. C’est un besoin vital pour les citoyens et pour les PME. Aussi, il ne faut plus jamais tolérer un fossé technologique entre les régions et les grands centres.