ITAQ : «La CAQ trompe une fois plus les citoyens de La Pocatière»

Le candidat conservateur dans Côte-du-Sud, Frédéric Poulin, a réagi au communiqué de presse de l’ITAQ diffusé le 3 septembre annonçant un plan de partenariat avec l’Université de Montréal.

Indigné, M. Poulin affirme que le gouvernement de la CAQ fait du verbiage politique dans le dossier de l’ITAQ pour tromper les citoyens de la Côte-du-Sud.

« Est-ce que quelqu’un est capable de nous expliquer ce communiqué vide de sens ? J’aimerais que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation nous traduise ce texte incompréhensible. Pourquoi l’ITAQ peut permettre l’utilisation de ses infrastructures de La Pocatière pour la phase de transition et d’implantation du programme décentralisé de formation en médecine vétérinaire à l’Université du Québec à Rimouski, mais qu’elle ne peut le faire pour accueillir le programme dans son entièreté ? Pourquoi bâtir à Rimouski au coût minimal de 100 M$ si l’ITAQ de La Pocatière fait l’affaire temporairement ? Ce que je comprends c’est que le projet coûtera encore plus cher que prévu afin de doter l’établissement de La Pocatière de ressources spécialisées. On nous prend vraiment pour des valises. »

Quant au candidat de la CAQ en Côte-du-Sud, il poursuit l’œuvre de sa prédécesseure, estime le Parti conservateur.

« Il continue d’appuyer le comité bidon qu’elle a mis en place et brillera par son absence à la marche de mobilisation citoyenne prévue le 11 septembre prochain. Son gouvernement et lui font encore la sourde d’oreille et négligent notre région. D’ailleurs, je rappelle autant à M. Legault qu’au candidat de la CAQ que la Côte-du-Sud se trouve entre Rivière-du-Loup et Bellechasse. C’est le comté où son chef n’a pas daigné faire un arrêt la semaine passée. Le candidat est plus préoccupé à parader dans les autres comtés qu’à défendre le sien. Pour moi, Rivest égale Proulx », fustige Frédéric Poulin.

Source : Frédéric Poulin, candidat du Parti conservateur