Réseau d’accueil touristique au Bas-Saint-Laurent : Les équipes prêtes à accueillir

Avec la saison touristique estivale qui débute, le réseau d’accueil touristique au Bas-Saint-Laurent est prêt à accueillir les touristes de passage. Répartis dans les dix lieux d’accueil du réseau, 32 préposés à l’accueil ont été formés afin de recevoir et de renseigner les vacanciers.

Le guide touristique officiel, la carte touristique de la région et la carte vélo sont accessibles à ces endroits de même que les guides des secteurs de MRC et divers autres dépliants informatifs. Pendant la saison estivale 2022, près de 45 000 personnes ont fait un arrêt dans l’un des lieux d’accueil.

« Le Bas-Saint-Laurent est reconnu pour l’accueil et la convivialité de nos gens, mentionne Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Alors que l’offre de restauration et les disponibilités de nos hébergements fluctuent selon les périodes, les préposés à l’accueil jouent un rôle essentiel pour bien renseigner les visiteurs. Les informations et les suggestions qui sont transmises à notre clientèle touristique peuvent contribuer à prolonger les séjours en plus de donner le goût de revenir chez nous. »