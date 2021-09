Réserve de biodiversité : Lueur d’espoir pour le lac de l’Est

Aucune entreprise ne procède actuellement à des forages exploratoires sur les rives du lac de l’Est, mais le territoire visé dans son pourtour pour le convertir en zone de biodiversité est toutefois quadrillé de permis pétroliers émis il y a de ça plusieurs années. Pour le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL), cette réalité expliquerait pourquoi le lac de l’Est et trois autres territoires bas-laurentiens dans la même situation et eux aussi visés pour des projets similaires n’ont pas été retenus par le gouvernement du Québec lors des annonces visant à augmenter le pourcentage de territoires protégés dans la province, en décembre dernier.

« Sept projets d’aires protégées avaient été travaillés au Bas-Saint-Laurent dans la dernière décennie, dont celui du lac de l’Est, et tous bénéficiaient d’une acceptabilité sociale. Les seuls qui ont été retenus par le gouvernement sont ceux où il n’y avait pas dans l’équation de permis pétroliers d’émis », a expliqué Patrick Morin, biologiste et directeur adjoint au CREBSL.

Selon le Centre québécois du droit de l’environnement, il serait même possible pour l’Assemblée nationale de mettre un terme aux activités d’hydrocarbures au Québec, sans avoir à compenser financièrement les entreprises affectées, même rétroactivement, « si la volonté politique est de respecter les engagements du Québec en matière de lutte aux changements climatiques et de se positionner comme leader en la matière ». Cette conclusion est tirée d’un rapport de recherche émis le 2 juin dernier en réaction aux différentes poursuites engagées par les entreprises concernées contre le gouvernement du Québec afin d’affaiblir son cadre réglementaire en lien avec l’exploitation et l’exploration des hydrocarbures.