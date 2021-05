Resserrement des règles pour protéger la plage de Saint-Germain

Après une progression des usages inappropriés de la plage de Saint-Germain ces dernières années et plus particulièrement l’été passé en temps de pandémie, la Municipalité et des organismes mettent en place les moyens pour faire respecter l’environnement de la plage.

Après plusieurs années de tolérance, l’heure est à la méthode plus « dure » pour cet espace dont l’écosystème sensible est gravement abîmé.

Camping sauvage, bris, feux, détritus… les usages inappropriés sont nombreux, a-t-on pu constater au fil du temps.

« L’an passé, la Municipalité a décidé d’enlever les toilettes (en raison de la pandémie). C’est devenu un peu comme une toilette à ciel ouvert. Il y a des partys, des feux, plein de choses qu’on ne voyait pas avant », a dit Jacinthe Thiboutot, présidente du comité de développement de Saint-Germain.

Selon OBAKIR, la côte de Saint-Germain fait partie de la ZICO de Kamouraska, une zone qui sert d’halte migratoire et de site de nidification pour plus de 200 espèces d’oiseaux, dont les emblématiques oiseaux de rivages. En ne protégeant pas ces espaces, les gens nuisent à l’écosystème.

« Il y a un espace qui était complètement couvert par l’élyme des marais, cette herbe qui empêche l’érosion, où allait s’installer les campeurs, parfois une quinzaine de tentes, plus le caravaning », d’ajouter Jacinthe Thiboutot.

Pour la Municipalité de Saint-Germain, on indique que les citoyens sont inquiets de la santé de la plage au point où « le comportement de ses utilisateurs en 2021 nous indiquera si nous devrons l’an prochain la mettre au repos en la fermant, tout simplement », a indiqué le maire Daniel Laplante par le biais d’un communiqué.

Il a été demandé aux policiers de la Sûreté du Québec de visiter régulièrement cet endroit cet été. Il y est entre autres interdit de faire des feux sur la plage et obligatoire de promener les chiens en laisse. Un nouveau règlement s’ajoute, soit l’interdiction de camper et de stationner entre 21 h et 6 h sur la plage, le littoral et le chemin d’accès.

On demande aussi aux utilisateurs de ramener avec eux les matières plastiques, le verre, les mégots, les excréments ou toute autre forme de détritus.