Retour à l’équilibre pour le soutien à domicile dans la MRC de L’Islet

Le contexte de vieillissement de la population, d’inflation qui appauvrit les aînés et de pénurie de main-d’œuvre a entraîné dans les derniers mois son lot de défis à la Coopérative de services à domicile L’Islet Nord-‑Sud. Depuis cet automne, elle a réussi à pourvoir les postes nécessaires et à éliminer sa liste d’attente. La coopérative peut donc accepter maintenant de nouvelles demandes de services en aide domestique, en soins d’assistance à la personne et en répit aux proches aidants.

« Maintenir des services de qualité à juste prix, créer des emplois durables aux meilleures conditions possibles et répondre aux besoins croissants de façon personnalisée, cela requiert l’adaptation constante de notre équipe. Nous visons toujours le juste équilibre entre le recrutement d’employés et les demandes d’usagers », explique Nathalie Barde, directrice générale de la coopérative.

Afin de mieux faire connaître le métier d’aide à domicile, la coopérative a eu recours à la collaboration d’une multitude de commerces, d’organismes et d’institutions sur le territoire de la MRC de L’Islet.

« Sensibilisés à l’importance du maintien à domicile pour la qualité de vie, mais aussi pour la vitalité socioéconomique, nos partenaires ont répondu à l’appel et nous en sommes très reconnaissants », mentionne Mme Barde, en ajoutant que la coop offre des présentations-discussions à l’invitation de groupes qui s’intéressent au soutien à domicile et qui veulent s’informer sur les types de services ou sur l’aide financière accordée aux usagers.

La Coopérative de services à domicile L’Islet Nord-Sud améliore la qualité de vie de la population dans la MRC de L’Islet par des services adaptés aux besoins, selon les normes et les valeurs d’une entreprise collective exploitée à des fins non lucratives. Elle participe au maintien à domicile des aînés autonomes et semi-autonomes, des personnes ayant des limitations fonctionnelles ou en perte d’autonomie, tout en soutenant leurs proches aidants.

Sur le territoire de la MRC, près de 50 aides à domicile accomplissent chaque année autour de 40 000 heures en services essentiels : entretien ménager, grand ménage, préparation de repas, accompagnement aux courses et rendez-vous, soins d’assistance à la personne et répit aux proches aidants.

Source : Coopérative de services à domicile L’Islet Nord-Sud