Retour au bercail par le biais du Grand Défi Pierre Lavoie

Dany Grandmaison a fait un retour remarqué à l’école de son enfance le 20 mai dernier. Originaire de Saint-Pacôme, celui qui a grandi devant le Centre D’Anjou et qui travaille aujourd’hui chez Investissement Québec dans la Vieille Capitale a fait un aller-retour Québec-École de la Pruchière avec deux de ses collègues avec qui il participera au Grand Défi Pierre Lavoie, en juin prochain.

Dany se souhaitait un bon vent du sud-ouest pour l’aller vers Saint-Pacôme et quelque chose de très faible pour le retour en direction de Québec. Dame nature a été relativement collaboratrice, même si elle n’a pas offert les conditions météorologiques espérées.

Partis des bureaux d’Investissement Québec sur l’avenue Lavigerie dans le secteur Sainte-Foy à 6 h, deux de ses collègues — Martin Levasseur et Frédéric Couture — et lui ont roulé 150 km afin de gagner Saint-Pacôme en milieu d’après-midi. L’exercice se voulait à la fois une initiative indépendante de leur participation au 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie, mais tout de même une belle pratique pour ces trois cyclistes sur six qui composent l’équipe Investissement Québec qui prendra part à l’événement du 9 au 12 juin prochains.