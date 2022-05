Des élèves de 6e année sur grand écran

Les élèves de 6e année de la classe d’Yvan Lévesque à l’école Sacré-Cœur de La Pocatière ont vécu toute une expérience cette année. Plutôt que de faire des présentations orales « ordinaires », ils ont tourné un film qui sera présenté sur grand écran.

L’enseignant et les élèves l’admettent, la tâche a été colossale et le mot « dépassement » irradie dans la classe depuis.

« La majorité des jeunes, quand on leur parle de parler en public, ce n’est déjà pas leur point fort. Imaginez de leur proposer de jouer dans un film… », lance d’entrée de jeu l’enseignant Yvan Lévesque. Ce dernier a réécrit une pièce de Luc Boulanger pour l’adapter au grand écran.

Si certains élèves étaient perplexes au départ, tous sans exception ressortent grandis de l’expérience. « Certains ont relevé le défi de leur vie », résume le professeur.

Invités à jaser de leur expérience, les jeunes élèves en avaient long à dire. William confiait avoir préféré tourner un film que de faire un exposé oral, qui le rend habituellement plus anxieux. Tous se sont dits surpris de l’ampleur du travail, le temps de refaire les prises, la fatigue d’une grosse journée de tournage, etc. « Au début, j’avais de la misère, je pratiquais chez moi et ç’a porté ses fruits », raconte Cédric.

Tessia de son côté a dû affronter sa phobie des caméras, et ce, avec succès. Louis a tellement adoré l’expérience, qu’il entend bien poursuivre dans cette voie au secondaire, en faisant de l’improvisation ou en participant à secondaire en spectacle, par exemple. Certains, comme Eva, ont confirmé leur passion pour l’improvisation, le cinéma et le théâtre et des jeunes comme Hubert se sont découvert un talent naturel.

Processus

Dès l’entrée scolaire en septembre 2021, le projet a été proposé aux élèves. Les rôles (27 pour 24 élèves !) ont été distribués. Au cours de l’année scolaire, il y a eu plusieurs étapes pour eux : lire souvent le tapuscrit (texte original tapé à la machine), lire leurs répliques, les apprendre par cœur, travailler les sentiments, intonation, etc. Évidemment, le français oral était la compétence la plus mise en évidence.

Tous ont dû s’adapter aux coûts de tournage, en ne tournant qu’une seule journée. En effet, si plusieurs partenaires ont aidé à la réalisation du projet à bas coût (TVCK, Agence A@Z Multimédias et le cinéma Le Scénario, entre autres), reste qu’il aura fallu se restreindre dans le temps de tournage. Des parents ont aussi donné un sérieux coup de pouce pour les costumes, ainsi que les maquillages et coiffures lors du tournage.

Le film

L’action du film « Le Parc-en-Ciel » se déroule au petit parc entre l’école primaire et l’école secondaire, derrière l’ancien aréna. Le synopsis tourne autour d’un petit parc qui est le théâtre de diverses péripéties. Les personnages verront leur vie être liée au cours de cette journée dramatique, mais aussi remplie d’humour.

« On a passé toute l’année à travailler, donc le moment est arrivé, on a atteint notre but. On a hâte de le voir au grand écran », lance Louis, un des élèves acteurs. « On s’attend à ce que nos proches soient fiers de nous », ajoute Laurianne.