Retour de la Fête des semences à La Pocatière

Ensemble vers une autonomie alimentaire sera la thématique de la deuxième édition de la Fête des semences à La Pocatière.

Présenté par le Collectif VertDire et organisé par le Jardin floral de La Pocatière, cet événement se tiendra le samedi 28 janvier, de 9 h à 16 h, à l’ITAQ de La Pocatière. La première édition, tenue à l’hiver 2020, fut un succès retentissant, tant par la richesse de la programmation que par la diversité des exposants. Après deux ans de pause en raison des mesures sanitaires, le comité organisateur promet que les visiteurs ne seront pas déçus encore cette année. Déjà, sept semenciers québécois et huit autres exposants ont confirmé leur présence et d’autres sont à venir. La thématique de la programmation : Ensemble vers une l’autonomie alimentaire, aura guidé le choix des trois conférences et de la table ronde qui seront proposés. Un service d’animation pour enfants ainsi qu’une table d’échange de semences compléteront l’offre.

Une fête des semences permet d’aller à la rencontre de semenciers québécois et autres passionnés d’agriculture. Les jardiniers pourront ainsi, amorcer leur planification de la saison horticole en faisant le plein de semences québécoises adaptées à notre terroir. Il s’agit d’une excellente façon de faire un pas vers une plus grande résilience de notre système alimentaire, tout en profitant de cette occasion pour sortir de la torpeur hivernale. Les gens intéressés sont invités à rester attentifs au cours des prochaines semaines, car d’autres informations seront diffusées progressivement. Le comité organisateur est composé : du Jardin floral de La Pocatière, du Comité environnemental le Poids vert de l’ITAQ, du Cégep de La Pocatière, de Générations autonomes, de Biopterre et de citoyens bénévoles. Ensemble, ils travaillent fort à créer un rassemblement incontournable pour les amateurs de jardinage de l’Est-du-Québec et de la Côte-du-Sud.

Source : Jardin floral de La Pocatière