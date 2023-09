Retour de la Fiesta d’automne

La MRC de L’Islet est heureuse d’annoncer le retour d’un événement interculturel majeur, soit la Fiesta d’automne de Région L’Islet. Cette deuxième édition, entièrement gratuite, se déroulera dans la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli le samedi 7 octobre prochain, de midi à 21 h.

L’activité est réalisée avec le soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans le cadre de son Programme d’appui aux collectivités.

La Fiesta d’automne est un événement annuel itinérant : cette formule permet à l’équipe du service d’accueil et d’inclusion des nouveaux arrivants de la MRC de L’Islet de travailler en étroite collaboration avec divers partenaires des quatre coins du territoire. Le comité organisateur 2023 est composé de professionnels de la MRC de L’Islet, du Carrefour jeunesse-emploi Région L’Islet, de la Mmunicipalité de Saint-Jean-Port-Joli, de la CDC ICI Montmagny-L’Islet ainsi que d’Apprendre Autrement.

Cette deuxième édition propose de nouvelles activités pour satisfaire petits et grands : un tournoi de soccer interculturel, des stations gourmandes thématiques, une programmation d’activités pour enfants bien garnie et plus encore. En effet, cette journée festive et entièrement gratuite alliera jeux, musique, chants, danse et découvertes gastronomiques internationales.

Le service de transport collectif Accès L’Islet assurera également l’opération d’une navette gratuite pour toutes les personnes désirant assister à la fête. Pour ce faire, les citoyens n’auront qu’à réserver leur place via un court formulaire en ligne, disponible sous peu sur le site Internet www.acceslislet.com.

Source : MRC de L’Islet