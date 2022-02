Retour des parties de hockey sénior

Les parties de hockey sénior dans les ligues du KRTB et de Côte-du-Sud pourront reprendre sous peu. Les deux organisations l’ont confirmé mercredi, au lendemain de l’annonce du calendrier de déconfinement du gouvernement.

Dans le Circuit Sénior KRTB, la saison reprendra la fin de semaine du 25 février, pour deux fins de semaine, ce qui permettra de clore la saison régulière. On réduit ainsi le nombre de parties de 16 à 12 matchs. Il y aura ensuite une série 2 de 3 entre les équipes en cinquième et quatrième position sur un seul week-end. Après pourront se tenir les demi-finales et finales en formule 4 de 7 sur trois fins de semaine.

Notons que Saint-Pascal joue à Saint-Cyprien le samedi 26 février, à La Pocatière le vendredi 4 mars et à Saint-Cyprien le samedi 5 mars. La Pocatière joue au Témiscouata le samedi 26 février et reçoit donc Saint-Pascal le vendredi 4 mars.

Ligue Côte-du-Sud

La direction de la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light a aussi annoncé la reprise de ses activités et, par conséquent, la conclusion de la saison 2021-2022. L’action reprend à compter du 18 février prochain.

Chaque équipe jouera trois matchs entre le 18 février et le 6 mars et au terme de cette période, les séries éliminatoires débuteront par des séries quarts de finale 3 de 5 qui seront présentées entre le 11 et 20 mars. Suivront les demi-finales 3 de 5 entre le 25 mars et le 3 avril, puis la grande finale 4 de 7 qui s’amorcera le 8 avril et se terminera, si celle-ci devait se rendre à la limite, le 24 avril prochain.

L’horaire des derniers matchs de saison régulière sera publié prochainement sur le site web de la LHCS.

Rappelons que toutes les personnes se trouvant dans un aréna lors des matchs devront porter le masque et le passeport vaccinal sera exigé pour y avoir accès.