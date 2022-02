Journées de la persévérance scolaire : Un exemple de persévérance scolaire

À une certaine époque, Arianne Saucier-Walsh était sûrement à un cheveu de devenir une décrocheuse. Une prise de conscience quant à son avenir, de bons modèles parentaux et un encadrement scolaire qui lui a permis de développer une passion pour le français la rapproche aujourd’hui de son métier de rêve.

Originaire de Québec, mais demeurant à Saint-Pacôme depuis cinq ans, Arianne Saucier-Walsh avait à ses yeux « décroché » il y a environ trois ans. Dans les faits, elle n’avait pas réellement quitté les bancs d’école, mais l’intérêt n’était clairement plus là et, chaque jour, elle s’en éloignait.

Pour la directrice du Centre d’éducation aux adultes de La Pocatière, Nathalie Bélanger, le cas d’Arianne n’est pas unique. Selon elle, ces élèves ne sont pas des décrocheurs au sens habituel du terme, ils évoluent simplement dans un cadre scolaire qui ne leur convient pas et s’éloignent progressivement de l’école. Souvent, l’éducation aux adultes devient la solution pour eux.

Ainsi, Arianne est demeurée accrochée, comme bien d’autres, mais en changeant d’école, donc de méthodes d’enseignement, aussi bien dire un virage à 180° dans son parcours scolaire. Le tout ne s’est toutefois pas effectué sans une profonde réflexion, la tentation de tout lâcher pour se dévouer entièrement au marché du travail étant plutôt forte à cette époque de pénurie de main-d’œuvre.

« Je travaillais dans un magasin à grande surface à un taux horaire un peu plus élevé que le salaire minimum et j’estimais que j’avais des possibilités d’avancement. L’école ne me disait plus rien. En même temps, je regardais mes parents, comment ils ont réussi en poursuivant l’école, sachant que ça n’a pas été facile pour eux non plus et je me disais que c’est ce que je voulais moi aussi, avoir une maison, de belles opportunités professionnelles devant moi », résume-t-elle.